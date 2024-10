Lesina Laguna di Puglia per la prima volta al TTG Travel Experience

Per la prima volta, l’associazione Lesina Laguna di Puglia partecipa al TTG Travel Experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre.

Il network di strutture extralberghiere e attività di ristorazione presieduto da Antonio Specchiulli si presenta alle 61esima edizione tra i key player del comparto, in una delle più grandi piazze di contrattazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Lesina Laguna di Puglia sarà presente con una postazione personalizzata all’interno dello stand di Pugliapromozione allestito nel Quartiere Fieristico di Rimini.

Nella giornata inaugurale, mercoledì 9 ottobre, alle 16:30, nell’Area conferenze, l’associazione illustrerà le progettualità virtuose attivate, il loro carattere innovativo e le ricadute territoriali e di filiera.

‘Turismo ed esperienze sostenibili’ è il focus inserito nel programma di Pugliapromozione. Interverranno il Sindaco di Lesina Primiano Di Mauro; Antonio Specchiulli, Presidente dell’associazione Lesina Laguna di Puglia; Ester Fracasso, Vice Presidente dell’associazione Lesina Laguna di Puglia; Primiano D’Addetta, ristoratore; Fabio Riccio, giornalista Guida l’Espresso.

L’associazione Lesina Laguna di Puglia è nata nel 2023 per rinnovare l’offerta turistica di Lesina e della sua Laguna. Punta sulla valorizzazione delle risorse esistenti per trasformarle in nuovi attrattori rispetto all’offerta mare/estate, tipica del territorio garganico.

L’unicità del patrimonio naturale, caratterizzato dalla presenza del lago e del suo ecosistema; i prodotti agroalimentari; la tradizione culinaria con la sua commistione tra prodotti della terra e pescato; la comunità locale, connotata da una forte volontà di reinventarsi e riappropriarsi della propria identità culturale, sono alcuni tasselli del prodotto turistico.

Questo patrimonio materiale e immateriale rappresenta il punto di partenza del progetto Lesina Laguna di Puglia.

L’obiettivo è organizzare un’offerta integrata di incoming basata sulla filiera ambiente e natura – agroalimentare – cultura, in cui i protagonisti sono le persone che vivono e lavorano sul territorio: le aziende agricole, i pescatori, gli artigiani, i ristoratori, gli operatori dei trasporti sul lago e a terra, le guide turistiche e – non ultime – le donne, le mamme e le nonne di Lesina, che, ispirate dall’associazione, danno vita al gruppo ‘Le Mamme dei Vicoli’.



Pubblicato il 8 Ottobre 2024