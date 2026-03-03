Lesina, il commissario prefettizio resta in carica fino al 7 maggio

A Lesina non si terranno le elezioni amministrative previste per il 15 e 16 marzo, originariamente indette in seguito alla sentenza del Tar Puglia che aveva annullato i risultati delle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2025.

La tornata elettorale sarebbe stata ripetuta in quattro delle sei sezioni, ma il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia del provvedimento emesso dal Tar, accogliendo l’istanza cautelare presentata dal sindaco in carica, Primiano Di Mauro, eletto con la lista civica Lesina Azzurra.

La controversia era scaturita dal ricorso di Alessandra Matarante, candidata sindaca della lista Lesina Futura, la quale aveva perso contro Di Mauro per appena due voti (1.298 voti contro 1.300). Matarante aveva richiesto l’annullamento totale della consultazione o, in via subordinata, la ripetizione del voto nelle quattro sezioni dove 13 elettori con disabilità avevano espresso la propria preferenza tramite voto assistito.

Secondo il Tar, tali irregolarità consistevano nella presunta mancanza di certificati medici attestanti il diritto al voto assistito per gli elettori in questione, motivo per il quale era stata invalidata l’intera tornata elettorale. In attuazione della sentenza del Tar, e a distanza di quasi otto mesi dalle elezioni, lo scorso 22 gennaio la Prefettura aveva nominato un commissario straordinario per amministrare il comune fino al nuovo voto di marzo.

Tuttavia, dopo l’ultima ordinanza del Consiglio di Stato, il commissario resterà in carica almeno fino alla sentenza definitiva. I giudici del Consiglio di Stato hanno inoltre disposto una verificazione istruttoria per accertare eventuali irregolarità, con l’obbligo di controllo specifico sulle schede nulle e sui certificati medici degli elettori di una delle sezioni contestate, verificando anche che i documenti necessari non siano stati archiviati erroneamente in buste differenti. L’udienza di merito per risolvere definitivamente la controversia è stata fissata per il 7 maggio 2026.



Pubblicato il 3 Marzo 2026