Lepus corsicanus, reintroduzione e danni

I ripopolamenti faunistici, quale incognita. Il più delle volte si rivelano un boomerang, che siano pensati per venire incontro alle esigenze dei cacciatori o per salvare dall’estinzione specie a rischio. Un boomerang perché le specie reintrodotte, dovendo abituarsi ad un ambiente diverso da quello per il quale la natura le aveva selezionate, si vedono costrette a sviluppare abitudini nuove e comunque ad entrare in competizione con l’uomo. Sono sotto gli occhi di tutti qui in Puglia i guasti prodotti dalla reintroduzione del cinghiale. Adesso, per esempio, dopo la re immissione di esemplari di lepre italica avvenuta la scorsa primavera nelle campagne del tarantino, gli agricoltori lamentano danni gravissimi alle colture orticole. Della stessa cosa si lagnano già da tre anni i loro colleghi di Brindisi e dintorni. Verso la fine degli anni novanta il declino della lepre in Europa preoccupava gli ambientalisti essendo dovuta non solo all’attività venatoria, all’inquinamento, alla modifica dell’habitat e all’agricoltura intensiva, ma soprattutto alla comparsa di una patologia virale tipica di questo roditore (in Puglia la specie si era ridotta a non più di un centinaio di esemplari, divisi tra Murgia, Gargano e sub Appennino Dauno). Ciò diede impulso alla riproduzione in allevamento. Il ripiego è rapidamente evoluto nel più lucroso affare nel settore ‘selvatico’. I perché sono molti. Considerata la facilità riproduttiva della lepre, le aziende specializzate possono offrire tre linee di ‘prodotto’ : animali ‘ambientati pronta caccia’, ‘leprotti ambientati’ e lepri di gabbia di qualunque età. I primi sono destinati a quelle riserve di caccia dove, previo pagamento di un ticket, i devoti al culto di Diana possono esaltarsi fuori dei limiti stagionali. I ‘leprotti ambientati’, invece, fanno la gioia degli ambientalisti prestandosi bene a ripopolare habitat. Le lepri in gabbia, infine, soddisfano le esigenze dei buongustai. C’è pure chi ne compra qualcuna nell’idea di addomesticarla ; nessuno vi riesce, però, la lepre è altra cosa che il coniglio. E infine la pelliccia. La lepre rappresenta una risorsa anche da questo punto di vista. Per quanto sia solo la lepre artica l’unica a regalare una pelliccia pregiata, il manto della lepre italica si presta ad essere spacciato da imprenditori truffaldini per quello di altre e più ricercate specie. In Puglia, ad Alessano e Lequile, sono attive imprese con una produzione di quattro, cinquemila capi l’anno. Quella riprodotta da noi è la lepre italiana o ‘Lepus corsicanus’, endemica del Mezzogiorno. Considerato sino a ieri una sottospecie del Lepus europaeus, il corsicanus è oggi classificato come specie ben distinta, essendosi sperata da quel taxon (famiglia) circa tre milioni d’anni fa.

