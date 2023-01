“L’Epifania è una teofania, una manifestazione di Dio”: lo dichiara al Quotidiano il diacono di rito cattolico – bizantino Antonio Calisi, noto teologo. Lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Diacono Calisi, che cosa è l’Epifania nel rito bizantino- cattolico?

“A differenza di quello cattolico latino, nel rito bizantino – cattolico l’Epifania è il Battesimo del Signore. L’ epifania esiste, ma è in realtà una manifestazione trinitaria, dunque una teofania nella quale si riprende la voce di Dio che dice: “questo è il mio Figlio prediletto”. I magi nel rito bizantino esistono, ma sono inquadrati nel mistero del Natale”.

Andiamo a vedere l’Epifania in chiave latina, che cosa è e che cosa significa?

“Epifania significa manifestazione e comunque è una teofania, cioè manifestazione di Dio, che nella Scrittura sono tre: la prima ai pastori, cioè agli israeliti, la seconda ai pagani, ai Magi, la terza a tutti con la festa del Battesimo del Signore”.

Che cosa vuole dirci?

“Che il Signore, vero Dio e vero uomo, si manifesta a tutti, senza esclusioni. In quanto ai doni, ovvero oro, incenso e mirra hanno tutti una valenza fortemente simbolica”

Ce ne parli…

“L’oro si regalava ai re e dunque è simbolo della regalità del Signore, il riconoscimento della sua natura, anche se è un re diverso da quelli temporali. L’ incenso è simbolo della preghiera che sale al Cielo e dunque segno della divinità, e la mirra era un unguento che si adoperava per avvolgere i corpi alla sepoltura. In poche parole la mirra ci anticipa la Pasqua e in particolare la morte in Croce a dimostrazione che tra il tempo del Natale e la Pasqua esiste uno strettissimo legame teologico”.

I magi, chi erano e quanti erano?

“Nel Vangelo di Matteo si parla dei Magi o maghi, però non vi è indicato un numero preciso. La tradizione ne cita tre, ma la Scrittura non lo dice, tanto meno i nomi. Sicuramente venivano da oriente ed erano degli studiosi, o forse sacerdoti del culto babilonese. Esiste una ipotesi che potessero essere di origine israelita, discendenti degli israeliti che furono presi prigionieri in Babilonia”.

Befana, chi è costei?

“L’ origine della parola potrebbe affondare nel verbo greco epifaino, cioè manifestarsi, ma è un fenomeno tutto e tipicamente italiano. Nasce forse nella civiltà pagana romana, probabilmente persino legata alla divinità Diana. Il fascismo e in particolare Mussolini riesumarono la Befana e la fecero festa ed è rimasta anche dopo la caduta del fascismo”.

BV

