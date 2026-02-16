LEPAS apre in Italia un nuovo capitolo della mobilità elegante

Auto e Moto

LEPAS, uno dei marchi del gruppo Chery, compie il primo passo concreto nel mercato italiano con l’avvio del roadshow nazionale, un tour esperienziale che attraverserà quattro città strategiche — Bologna, Torino, Roma e Napoli — coinvolgendo direttamente il pubblico e la rete dei primi concessionari autorizzati. Il tour si svolgerà in outlet dedicati al design e in contesti ad alta affluenza, scelti per favorire interazione e engagement. Attraverso l’esposizione diretta dei prodotti, LEPAS intende presentare al pubblico italiano i propri valori distintivi come l'estetica “Leopard Aesthetics”, lo spazio intelligente e la tecnologia orientata al comfort di guida.  Protagonista del roadshow è LEPAS L8 che si caratterizza con delle luci diurne a V ispirate allo sguardo del leopardo e da un disegno della griglia che definisce un’identità visiva riconoscibile, il telaio infine è stato messo a punto da un team europeo di ingegneri e calibrato per adattarsi alle condizioni di guida locali.  
