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Leopolda dal 2 al 4 ottobre nel segno dell’Odissea, Renzi: “Riprendiamoci Itaca”

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(Adnkronos) – Leopolda dal 2 al 4 ottobre a Firenze dedicata a Itaca. Matteo Renzi annuncia le date e il segno della consueta kermesse nell'ultima enews prima delle vacanze: "Sono felice di annunciare che la prossima Leopolda, l’ultima prima delle elezioni politiche, sarà dedicata a Itaca. A riprenderci Itaca, a riconquistare Itaca, a ritrovare Itaca. A ritornare a Itaca. Quando vedrete il programma sarà più chiaro perché abbiamo scelto di usare la metafora di Itaca come ambientazione per le nostre riflessioni e per le nostre proposte. Ci vediamo il 2-3-4 ottobre a Firenze".  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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