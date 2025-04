Leonardo Tano operato al cuore d’urgenza, come sta il figlio di Rocco Siffredi

(Adnkronos) –

Leonardo Tano è stato operato al cuore d'urgenza. A raccontarlo è stato lo stesso figlio di Rocco Siffredi che sui social ha spiegato di aver scoperto recentemente di soffrire di pericardite recidivante. "Visto che tanti di voi sono amici e persone care nel mondo dello sport, ci tenevo ad aggiornarvi su quello che è successo nelle ultime settimane e sul mio percorso", ha esordito il giovane atleta. "A dicembre 2024 avevo deciso di prendermi una pausa dall'agonismo. Lo sport era diventato sempre più faticoso a livello psicologico, e sentivo di aver perso i miei punti di riferimento. Nel frattempo, ho scoperto di soffrire di pericardite recidivante, una condizione che probabilmente mi accompagna da anni, ma che siamo riusciti a diagnosticare solo di recente", ha continuato a raccontare il figlio dell'attore in una Instagram stories in cui si è mostrato in una stanza d'ospedale. Leonardo Tano, 25 anni, ha raccontato di essere stato ricoverato d'urgenza solo pochi giorni fa: "La scorsa settimana ho avuto una recidiva importante e improvvisa. Un alto rischio di arresto cardiaco. Sono stato ricoverato d'urgenza in rianimazione per affrontare un intervento". Non è un momento facile per Leonardo che deve interrompere, per un lungo periodo, l'attività fisica per poter recuperare le forze: "Ora mi aspetta una lunga terapia e, forse la parte più difficile per me, un periodo di stop completo dall’attività fisica". Il giovane ha concluso ringraziando tutto lo staff medico che si è preso cura di lui in modo tempestivo: "Voglio ringraziare con tutto il cuore l'ospedale Sacco, la dottoressa che mi segue, il cardiochirurgo, e tutte le persone che mi sono state accanto, in particolare la mia famiglia e il mio angioletto che non mi ha lasciato mai solo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Aprile 2025