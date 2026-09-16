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Leonardo Maria del Vecchio, pace fatta con Sara Soldati: “Cresciamo insieme nostra figlia”

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(Adnkronos) –
Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Sara Soldati che in estate si sono scontrati sull’affidamento della figlia di solo un anno.  “C'è chi sperava che arrivassimo da due ingressi diversi, ciascuno con la propria versione e la propria guerra. lo e Sara arriviamo insieme. Viviamo insieme. Cresciamo insieme nostra figlia. La lite faceva notizia. La famiglia, a qualcuno, dà fastidio. Pazienza”, scrive l’imprenditore in un post su X a poche ore dalla nuova udienza davanti ai giudici milanesi del Tribunale della sezione famiglia.    Lo scorso agosto la coppia aveva trovato un accordo temporaneo per l'affidamento, valido per l’estate, ora – l’udienza verrà comunque celebrata – la notizia ufficiale della sintonia ritrovata.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

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