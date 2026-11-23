L’emozionante saluto di Pecco Bagnaia alla Ducati: “Ti ho amato follemente, regaliamoci un’ultima settimana solo io e te”

(Adnkronos) –

“Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre”. Questo l’emozionante saluto di Pecco Bagnaia alla Ducati. Il pilota piemontese, infatti, alla fine di questa stagione saluterà la casa di Borgo Panigale e dal prossimo anno vestirà i colori di Aprilia Racing.

L’ultimo appuntamento del mondiale MotoGp sarà a Valencia, lo stesso circuito dove nel 2021 e nel 2023 Pecco aveva festeggiato sul gradino più alto del podio. A corredo del messaggio Bagnaia ha postato sui social anche una serie di foto che ripercorrono la sua storia in Ducati.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Novembre 2026