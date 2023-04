L’elezione di Schlein ha stravolto gli accordi precongressuali del Pd in Puglia

L’elezione di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Pd ha stravolto in Puglia gli accordi all’interno dell’area dem di maggioranza facente capo a Stefano Banaccini, che lo scorso mese di febbraio nella nostra regione era pur risultato vincitore, sia nel voto dei circoli che in quello ai gazebo. Infatti, negli accordi a tavolino effettuati in fase precongressuale alla presidenza del Pd pugliese sarebbe dovuto andare il sindaco dem di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, che insieme al gruppo dei “bonacciniani” salentini aveva rinunciato alla richiesta di un avvicendamento territoriale per il nome del nuovo segretario regionale del Pd pugliese che sarebbe succeduto all’uscente, il barese Marco Lacarra, in cambio dell’elezione dello stesso Minerva a presidente pugliese del partito. Una rinuncia che avrebbe consentito a Minerva di rimanere alla guida della Provincia di Lecce, in quanto se fosse stato nominato segretario regionale difficilmente la direzione nazionale del Pd avrebbe concesso la deroga per Minerva alla norma statutaria che prevede l’incompatibilità per i segretari regionali di ricoprire incarichi istituzionali di vertice all’interno della stessa realtà territoriale in cui devono svolgere il ruolo di segretario politico del partito. Sta di fatto, però, che nonostante il passo indietro di Minerva a favore di un altro barese alla segreteria pugliese dei dem, il sindaco di Gallipoli, a seguito dello scenario nazionale del partito emerso dalle Primarie del 26 febbraio scorso, ha dovuto fare spazio nel posto di presidente regionale del Pd pugliese alla foggiana Lia Azzarone, anch’ella di area “bonaccianiana”, il cui nome, però, è stato caldeggiato fortemente all’interno del partito, sia in conseguenza della nuova linea di apertura al femminile dei dem, sia degli ulteriori accordi sopraggiunti nel Pd pugliese, tra l’area Schlein e quella di Bonaccini, dopo l’elezione della Presidente del Consiglio regionale, la salentina Loredana Capone, a vice di Bonaccini alla Presidenza del Pd nazionale. Infatti, l’imprevista ascesa di Capone ai vertici nazionali del partito ha di fatto costretto gli stessi bonacciniani pugliesi ad una rimodulazione degli assetti da momento che si sarebbero trovati in Salento con un presidente regionale del partito che sostanzialmente sarebbe risultato sovrastato ed appannato politicamente nella stessa provincia leccese dalla presenza di una vice-presidente nazionale del Pd, Capone per l’appunto, che sul piano politico avrebbe reso sostanzialmente irrilevante la figura di Minerva a presidente del Pd pugliese, almeno come immagine, in quella stessa zona di influenza. Pertanto, sono stati verosimilmente gli stessi “bonacciniani” pugliesi a condividere sia la scelta indicata dai nuovi vertici nazionali del Pd di optare per una figura femminile alla presidenza pugliese del partito, sia quella di individuare per quel ruolo una figura femminile della loro stessa area politica interna, come lo sarebbe stato Minerva, ma di altra provincia. A questo punto la scelta non poteva che essere orientata per una esponente dem foggiana, considerato che il Salento era da escludere in partenza per quanto già detto, la provincia di Bari, con Domenico De Santis, è nuovamente espressione del segretario regionale, la terza provincia pugliese più significativa in termini elettorali è sicuramente quella di Foggia, per cui il nome femminile in alternativa al leccese Minerva non poteva che essere preso da detta realtà territoriale. Ed ecco che sabato scorso l’Assemblea del Pd pugliese ha deciso di eleggere accanto al neo-segretario regionale dem, il barese De Santis, un’esponente foggiana alla presidenza pugliese del partito, Azzarone. La scelta di quest’ultima è forse anche funzionale alle elezioni comunali del capoluogo dauno che, salvo rinvii, dovrebbero svolgersi il prossimo autunno, dopo tre anni di commissariamento del Comune di Foggia, sciolto – come è noto – dal Ministero degli Interni per infiltrazioni di carattere mafioso. Azzarone, infatti, nell’Assemblea comunale foggiana sciolta nel 2020 era l’esponente più suffragata del Pd, che era la principale forza di opposizione all’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco arrestato e rinviato a giudizio, Landella. Quindi, è possibile che la neo-presidente pugliese del Pd possa poi essere, anche in virtù di tale ruolo, il nome della coalizione di centrosinistra da proporre come candidato sindaco. Un nome che potrebbe essere portato sul tavolo delle trattative in contrapposizione a quello che verosimilmente vorrà rivendicare il M5S, in caso di una quasi sicura alleanza “giallo-rossa”, dal momento che – come si ricorderà – alle ultime politiche il collegio camerale del maggioritario a Foggia è stato l’unico in Puglia ad essere sottratto al centrodestra con un esponente pentastellato. Pertanto una “partita” tra Pd ed M5S, quella per il prossimo candidato sindaco di Foggia che, anche se non dovesse verosimilmente concludersi sul nome di Azzarone ma a favore di un candidato Primo cittadino espressione del M5S, comunque potrebbe avere un peso notevole nell’eventuale alleanza futura tra dem e pentastellati in Puglia. E ciò non sarebbe un fatto da poco, considerato che subito dopo ci saranno le amministrative a Bari nel 2024 e successivamente le regionali del 2025. E per queste ultime la “partita” nell’eventuale coalizione “giallo-rossa” si farà davvero incandescente.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 4 Aprile 2023