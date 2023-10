“Lei Lear”, vivace rivisitazione di una celebre opera di Shakespeare

La “Stagione impertinente” della Piccola compagnia impertinente comincia con una vivace rivisitazione di una celebre opera di Shakespeare.

Va infatti in scena sabato 21 ottobre, alle 21, e il giorno seguente, domenica 22, alle 19, al Piccolo teatro impertinente di Foggia “Lei Lear”, uno spettacolo cacofonico, un volo ribelle e spiritoso che propone una su alcuni elementi della narrativa di Re Lear, all’interno di una cornice beckettiana e clownesca.

Protagoniste due sorelle malvagie, Goneril e Reagan, interpretate dall’attrice foggiana Chiara Fenizi e Julieta Marocco (anche autrici e registe insieme ad André Casaca), che si cimenteranno in un gioco scenico ibrido e contemporaneo in cui la tragedia è quella di trovarsi in un luogo strano e forse senza futuro.

“Siamo felici di ospitare per il nostro primo appuntamento questo spettacolo pluripremiato – dichiara Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della Pci – una coproduzione di Scarti, Teatro C’Art e Muchas Gracias con la consulenza artistica di Francesco Ferrieri”.

L’adattamento è infatti vincitore del Premio Pim OFF per il teatro contemporaneo 2021, del Festival Inventaria 2021, è tra i 10 spettacoli selezionati di In-Box 2022 (con menzione speciale) ed è finalista del Premio Letterario Torino Fringe 2023 (con menzione speciale).

L’abbonamento alle nove serate della “Stagione impertinente” ha il costo di 110 euro e avrà come vantaggio la prelazione sullo spettacolo di Giorgio Tirabassi (la data è da definire).

Per informazioni, si possono contattare i numeri di telefono 329 3848435 e 0881 1961158 o scrivere a info@piccolacompagniaimpertinente.com.



Pubblicato il 17 Ottobre 2023