LEGO Italia inaugura a Lucca Comics & Games la Capsula del Tempo destinata al 2086

(Adnkronos) – L’apertura della sessantesima edizione di Lucca Comics & Games ha visto la presentazione della Capsula del Tempo realizzata da LEGO Italia, un’opera simbolica legata al tema centrale della manifestazione, dedicato all’eredità culturale e creativa tra generazioni. L’installazione è stata inaugurata alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici dell’organizzazione, con la consegna formale di quattro chiavi di custodia affidate a rappresentanti delle istituzioni e della community, i quali avranno il compito di preservare la struttura fino alla sua riapertura programmata per il 2086. Al termine della manifestazione espositiva, la capsula sigillerà al suo interno i cinque set in mattoncini che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei visitatori, per poi essere trasferita all’interno di Palazzo Guinigi dove rimarrà integrata nel percorso espositivo della mostra dedicata alla storia della fiera fino al 24 settembre 2027, prima di essere riposta fino al termine del periodo sessantennale.

Nel corso della cerimonia, il sindaco di Lucca Mario Pardini ha espresso il valore istituzionale dell’iniziativa: “Accolgo questa chiave con profondo orgoglio istituzionale, a nome della città di oggi e di quella che verrà. Questa Capsula del Tempo rappresenta un patto intergenerazionale: un impegno a far sì che Lucca Comics & Games 2086 possa raccogliere intatta l’eredità creativa e culturale che celebriamo oggi. Grazie al Gruppo LEGO, divenuto ormai un pilastro delle nostre manifestazioni”.

Il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina ha sottolineato la dimensione collettiva del progetto: “Per noi il mondo LEGO è un vero e proprio luogo dell’anima. Lucca è lo spazio in cui si costruiscono le relazioni, prima ancora delle storie. Gianni Rodari ci invitava a insegnare ai bambini a costruire storie, e noi raccogliamo questa sfida usando la grammatica universale del gioco. Questa chiave non è affidata a me o a Lucca Crea, ma all’intera community: è un’eredità collettiva che custodiremo e tramanderemo tutti insieme”.

La general manager di LEGO Italia Anne Besson ha aggiunto: “La Capsula del Tempo è il nostro modo per rendere tangibile il concetto di eredità. Per il Gruppo LEGO, i mattoncini sono un ponte naturale tra le generazioni, perché in fondo non smettiamo mai di giocare. Con quest’opera chiediamo ai costruttori di oggi di scegliere la creatività che lasceremo ai costruttori del 2086, confermando la nostra missione di ispirare e sviluppare il potenziale di chi costruirà il mondo di domani”.

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026