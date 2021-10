“Leggere Oltre”, grafia e coaching per conoscersi meglio

Il legame tra grafia e coaching nell’incontro “Leggere Oltre”, in programma a Parcocittà sabato 16 ottobre alle 17.30, promosso dall’Associazione di Grafologia Graphema in collaborazione con “Coaching for life”. L’incontro nasce dalla sinergia delle due professioniste Samanta Mancini e Nelda Rossetti per informare e sensibilizzare il pubblico in merito al legame esistente tra grafia e coaching e quindi sul valore aggiunto di queste discipline che ci permettono di conoscere meglio noi stessi e diventano un supporto soprattutto in alcune fasi della vita come la conoscenza di se stessi e il raggiungimento dei propri obiettivi.Samanta Manciniè Life Coach e Practitioner in PNL, Orientatrice e Formatrice, Laureata in Economia e Commercio con esperienza pluriennale nel campo della gestione ed amministrazione del personale e autrice del libro “Piccolo breviario delle emozioni”. Appassionata di Intelligenza Emotiva, collabora con gli Istituti di Scuola Secondaria di primo e secondo grado in tema di Orientamento, Atteggiamento Mentale, Motivazione, Autostima e Comunicazione Nonviolenta.Nelda Rossettiè Grafologa Professionista specializzata in Rieducazione della Scrittura. Laureata in Giurisprudenza si specializza con un diploma triennale abilitante in Grafologia Peritale e Criminale. Svolge il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito per il Tribunale di Foggia, collabora con avvocati, privati e istituti di credito. Svolge anche il ruolo di docente in Master e Corsi per Università e Istituti Scolastici. Si specializza poi in Rieducazione della Scrittura per operare anche nell’ambito della prevenzione della disgrafia. E’ presidente dell’Associazione Graphema.Modera la giornalista Dalila Campanile.L’Associazione di Grafologia Graphema nasce dalla collaborazione delle grafologhe professioniste Nelda Rossetti e Dalila Campanile. Operative già da diversi anni sul territorio della provincia di Foggia, fondano nel 2019 l’Associazione con l’obiettivo di divulgare e promuovere la Grafologia nei suoi diversi ambiti di applicazione. L’Associazione si rivolge a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla disciplina grafologica. Dall’analisi della personalità, all’aggiornamento per i CTU passando per la prevenzione delle Disgrafie. Partecipazione gratuita, per info e prenotazioni: Samanta Mancini samantamancinicoach@gmail.com-3288150618; Associazione Graphema graphemafoggia@gmail.com– 3403173687.

