Legge elettorale, maggioranza trova l’accordo e lancia lo ‘Stabilicum’

(Adnkronos) – Nella maggioranza c'è chi avrebbe ribattezzato 'Stabilicum' l'accordo di massima raggiunto nella notte sulla legge elettorale, perché sarebbe una riforma nel segno della stabilità. L'intesa prevede una legge proporzionale con premio di maggioranza per chi supera, anche di un soffio, la soglia del 40% e niente indicazione del candidato premier nella scheda e lo sbarramento al 3%. Nel testo, raccontano fonti parlamentari del centrodestra, ci sarebbe anche l'ipotesi di fare ricorso al ballottaggio ma solo in un caso di scuola, definito 'residuale': cioè qualora la prima e la seconda coalizione dovessero ottenere tra il 35% e il 40% dei voti.  
Pubblicato il 26 Febbraio 2026

