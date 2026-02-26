Legge elettorale, come cambia la scheda per Camera e Senato: i modelli

(Adnkronos) –

Con la proposta di legge elettorale depositata in Parlamento dalle forze di maggioranza arrivano anche i modelli delle schede elettorali che potrebbero essere utilizzate alle prossime elezioni per Camera e Senato. Il testo depositato prevede un sistema proporzionale con collegi plurinominali. Vengono eliminati i collegi uninominali (salvo eccezioni per le minoranze linguistiche) e viene introdotto un premio di governabilità con eventuale ballottaggio. La proposta di riforma elettorale, si sottolinea, punta su "un sistema proporzionale integrato da un correttivo di governabilità predeterminato", con l'obiettivo di coniugare pluralismo politico e stabilità istituzionale.

Prevista anche una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. Tra i cardini del nuovo impianto viene infatti indicata la "previsione di una soglia di sbarramento al tre per cento". Nella relazione introduttiva del testo si afferma che il modello proporzionale rappresenta "la modalità più lineare di traduzione del voto in rappresentanza", mentre il premio è configurato "non come alterazione arbitraria del risultato elettorale, ma come correttivo limitato e predeterminato".

Nel testo viene delineato anche il possibile ricorso a un turno di ballottaggio. Il documento prevede infatti la "previsione di un eventuale turno di ballottaggio, subordinato alla condizione che le prime due liste o coalizioni di liste, pur non avendo raggiunto il quaranta per cento dei voti validi abbiano conseguito almeno il trentacinque per cento dei voti validi". Il meccanismo sarebbe "finalizzato a consentire l'individuazione di una maggioranza parlamentare coerente con il consenso elettorale", mantenendo al tempo stesso l'impianto proporzionale del sistema.

