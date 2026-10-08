Legame persone-animali non è semplice convivenza, ecco l’effetto ‘pawsitivity’ che fa bene alla salute mentale

(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, sabato 10 ottobre, il legame tra persone e animali domestici si conferma molto più di una semplice convivenza: un’amicizia quotidiana fatta di abitudini condivise e benessere reciproco. Lo raccontano i dati del National Dog Survey 2026, secondo cui "il 96% dei proprietari ritiene che avere un cane faccia bene alla salute mentale mentre il 49% di chi ha un gatto", secondo il Cats Report, lo considera il motivo per alzarsi la mattina. Un beneficio, quello della pawsitivity, "ovvero l’effetto benefico a livello psicofisico che la presenza dei pet apporta all’uomo, che merita di essere ricambiato, rispettando però la natura di chi ci sta accanto per evitare il rischio di 'umanizzazione'". “Amare un cane non significa trattarlo come una persona. È indispensabile per il benessere reciproco dargli ciò di cui ha davvero bisogno, dal gioco ai tempi di riposo, fino a un’alimentazione coerente”, spiega il dottore Vittorio Saettone, veterinario ed Head of R&D&QA di Schesir Tra gli alleati del nostro equilibrio quotidiano, ce n’è uno che spesso dimentichiamo di citare: il nostro animale domestico. Il cane, tra i più diffusi al mondo insieme al gatto, non è più soltanto un animale da compagnia, ma un compagno di vita che condivide routine, spazi, decisioni e persino scelte professionali dei suoi umani. A raccontare quanto questo legame incida sulla vita di tutti i giorni è il National Dog Survey 2026 di Dogs Trust, la principale associazione britannica per la tutela dei cani: "il 96% dei proprietari è convinto che avere un cane faccia bene alla salute mentale e l’82% dichiara di aver vissuto più interazioni positive con sconosciuti grazie a lui, il 90% dei proprietari lo tratta come parte della famiglia e il 72% lo considera addirittura un elemento chiave della propria identità". Un attaccamento che non riguarda soltanto i cani: secondo il Ctas Report 2025 di Cats Protection, "il 92% dei proprietari considera il proprio gatto parte della famiglia, il 74% dice che gli porta gioia e il 49% che gli dà un motivo per alzarsi la mattina". Secondo un nuovo studio del Mather Institute, inoltre, "il possesso di un animale domestico può migliorare il benessere fisico, psicologico e sociale delle persone anziane che vivono da sole: su 900 over 55 che vivono da soli, il 76% riferisce un miglioramento del benessere emotivo grazie ai propri animali, il 62% una riduzione dello stress e il 45% un aumento dell’attività fisica. Quasi la metà indica inoltre che gli animali aiutano a ridurre la solitudine". Tutti benefici legati alla 'pawsitivity', ossia l’insieme di tutti i benefici a livello psicologico e fisico che la presenza nella vita quotidiana dei pet apporta all’essere umano: un effetto evidenziato da una ricerca della University of Maryland e protagonista nei giorni scorsi anche sul 'Washington Post' che ne ha sottolineato i benefici per i bambini malati di cancro in corsia. È quanto emerge da un monitoraggio condotto dallo Schesir Respect My Nature Index su un ampio panel di testate internazionali e indagini di mercato, coinvolgendo anche esperti del settore. A confermare quanto il legame con un animale incida sull’equilibrio emotivo è anche la voce degli psicologi: la dottoressa Melissa Peskin, psicologa e docente del NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center ha ricordato sul portale 'Health Matters' come ad esempio, secondo uno studio pubblicato su 'Science', quando cani e padroni si guardano negli occhi i livelli di ossitocina, "soprannominata 'ormone dell’amore' perché contribuisce a creare legami e fiducia tra le persone, possono aumentare fino al 130% nei cani e nei padroni fino al 300%. Proprio la forza di questo legame può trasformarsi però in un rischio quando l’affetto diventa umanizzazione forzata". “Considerare il cane un amico non significa trattarlo come un essere umano – spiega il dottor Vittorio Saettone, veterinario ed Head of R&D&QA di Schesir, realtà italiana leader a livello globale nella nutrizione naturale per cani e gatti – Rispettare la sua natura significa permettergli di esplorare il mondo attraverso l’olfatto, concedergli tempi di scarico dello stress e non forzare interazioni sociali quando necessita di spazio. È così che il benessere diventa reciproco: il tempo che dedichiamo al nostro animale fa bene a noi, ma fa bene anche a lui, purché sia un tempo di qualità, pensato attorno alle sue esigenze etologiche e non solo alle nostre. Una passeggiata senza fretta, un momento di gioco, le coccole che il gatto sceglie di venire a cercare: sono occasioni in cui cani e gatti si rilassano, si sentono al sicuro e si fidano di noi, e un animale sereno contribuisce all’equilibrio della nostra giornata. È una scelta quotidiana, che parte da piccoli gesti e dalla volontà di guardare il nostro animale per quello che davvero è”. Ecco infine quali sono, secondo gli esperti dello Schesir Respect My Nature Index, i 10 consigli quotidiani per vivere il rapporto con il proprio cane e gatto nel rispetto della loro natura: 1) Una routine prevedibile e il giusto riposo fanno bene a entrambi: orari regolari per pasti, uscite e riposo danno struttura alla vita con il proprio pet, che potrebbe vivere male i cambiamenti improvvisi. 2) Lasciamo che il cane annusi con calma: la passeggiata è il “tempo del cane”, non solo il nostro. L’esplorazione olfattiva è per lui un’attività mentale appagante e rilassante. Per noi può diventare un momento di lentezza e presenza, senza distrazioni come lo smartphone. 3) È il gatto a scegliere il contatto: invitiamolo, ma non forziamo coccole o prese in braccio. Rispettare i suoi tempi rende la relazione più serena e il contatto, quando arriva, più autentico. Garantiamogli sempre una via di fuga e dei punti alti da cui osservare. 4) Impariamo a leggere i segnali di disagio e confrontiamoci con il veterinario: nel cane: sbadigli fuori contesto, leccarsi il naso, orecchie indietro, coda fra le gambe e sguardo distolto. Nel gatto: coda che sbatte, orecchie ruotate, pupille dilatate, irrigidimento. Riconoscerli evita incomprensioni e ci rende più attenti, anche verso noi stessi. E ancora: 5) Gli animali non sono i nostri terapeuti: Cani e gatti percepiscono il nostro stato emotivo, e lo stress del proprietario può riflettersi sul loro. Possono essere un grande sostegno, ma non devono diventare l’unico. Se attraversiamo un momento difficile, chiedere aiuto a un professionista fa bene a noi e a loro. 6) Evitiamo l’overfeeding: non è una dimostrazione d’affetto. Avanzi dalla tavola o snack “di consolazione” rischiano di trasferire sull’animale le nostre abitudini emotive con il cibo. Vogliamo loro bene se garantiamo un’alimentazione completa e adatta alla specie: il gatto, ad esempio, è un carnivoro stretto. I premi vanno usati con misura, come parte del gioco e dell’educazione. 7) Giochiamo secondo la loro natura: per il cane: attività olfattive, ricerca di bocconcini, riporto. Per il gatto: sessioni brevi che simulino la caccia (agguato, inseguimento, cattura finale). 8) Pochi minuti al giorno di gioco condiviso riducono la noia per loro e lo stress per noi: coltiviamo la loro autonomia. Abituiamoli gradualmente a restare da soli ed evitiamo saluti troppo carichi in uscita e al rientro. Un legame sano non è un legame di dipendenza. 9) Il cane è un “ponte sociale”, ma rispettiamone il carattere: facilita gli incontri e le conversazioni, ma non tutti i cani amano socializzare con altri cani o con sconosciuti. Chiediamo sempre prima di far avvicinare il nostro animale. 10) Accessori solo se servono: un cappottino può essere utile a un cane a pelo corto o anziano al freddo. Vestiti, passeggini e travestimenti “per gioco” rispondono ai nostri desideri, non ai loro bisogni.

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Pubblicato il 8 Ottobre 2026