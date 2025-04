Lega, Salvini consegna a Vannacci la tessera del partito

(Adnkronos) – "Oggi sono orgoglioso di consegnare la tessera della Lega" a un eurodeputato. Questa è "la migliore risposta al popolo della Lega e alle ansie e turbamenti di tanti retroscenisti, siamo qua e andremo lontani". Prendendo a sorpresa la parola dal palco della Lega, al congresso di Firenze, Matteo Salvini ha consegnato la tessera del partito a Roberto Vannacci, l'eurodeputato fino a oggi indipendente della Lega. Tra i due un affettuoso abbraccio a favore di telecamere. "Devo ringraziare Matteo Salvini per questa amichevole pacca sulla spalla, da oggi andremo avanti assieme, ringrazio gli entusiasti che ci danno coraggio, ringrazio i critici, perché la critica è il concime del progresso, ringrazio i perplessi, perché tutto ciò che non ci uccide ci rende più forti", ha detto Vannacci dopo aver ricevuto la tessera della Lega. "La Lega oggi è l'unico partito sovranista d'Europa che è in grado di incidere – ha affermato il generale nel corso del suo intervento – La Lega è autonomista ma deve essere sovranista in Europa per essere autonomista in Italia. Altrimenti questa autonomia ce la mangia come Gargantua". Vannacci ha poi sottolineato come "la Lega vota convinta contro von der Leyen", affermando che "la crisi europea è una sua colpa, non dei dazi di Trump". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2025