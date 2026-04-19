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Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: “Muori subito”

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(Adnkronos) – ﻿A quanto si apprende, nuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri nella giornata della manifestazione del Carroccio a Milano sui temi della pace e della sicurezza. A quanto si apprende, nella mail choc, a Matone si augura di morire subito e di finire gettata tra la spazzatura mentre insulti sono rivolti anche a familiari scomparsi, come la madre dell'esponente leghista.  E' la seconda volta che accade in poco più di un mese; un episodio simile di mail di minacce era avvenuto già a febbraio scorso. A quanto si apprende, nelle prossime ore la deputata presenterà denuncia. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Aprile 2026

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