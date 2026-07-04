Lega Foggia, Napoleone Cera eletto segretario provinciale

È il consigliere regionale Napoleone Cera il nuovo segretario provinciale della Lega di Foggia. Questo l’esito del congresso celebrato al Palazzetto dell’Arte del capoluogo daunio che ha visto la partecipazione di oltre 120 iscritti. La proclamazione è avvenuta per acclamazione, Cera ha raccolto il consenso condiviso della classe dirigente e dei rappresentanti territoriali del partito, unico candidato alla segreteria, prende il posto dell’uscente Joseph Splendido. L’elezione segna l’avvio di un percorso di rilancio e consolidamento della presenza della Lega in Capitanata, con una particolare attenzione ai territori, agli amministratori locali e alle comunità che rappresentano il cuore pulsante della provincia. Nel suo primo intervento da segretario provinciale, Napoleone Cera ha rivolto un pensiero a Splendido. “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Joseph Splendido per l’impegno, la dedizione e il lavoro portato avanti alla guida della Lega provinciale in questi anni, sarà sempre il benvenuto e il suo contributo politico prezioso. Un ringraziamento particolare va inoltre al commissario regionale della Lega, senatore Roberto Marti, alla commissaria provinciale Anna Rita Tateo e al nostro segretario federale Matteo Salvini per la fiducia accordata e per il costante sostegno al percorso di crescita del partito sul territorio”. “Raccolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza che ci attende una sfida importante – ha aggiunto Cera -. Il mio mandato sarà all’insegna dell’ascolto, della presenza costante nei territori e del sostegno agli enti locali, che rappresentano la vera forza capace di cambiare la Puglia. Sindaci, amministratori e comunità locali saranno il punto di partenza della nostra azione politica. Da oggi inizia una fase di rigenerazione del partito, fondata sulla partecipazione, sul radicamento e sulla valorizzazione delle migliori energie della nostra provincia”. Cera ha inoltre delineato gli obiettivi politici della nuova segreteria, puntando su una apertura massima verso tutti coloro che vorranno essere parte del partito, su una presenza costante accanto ai cittadini e sulla valorizzazione delle competenze degli iscritti, che ha esortato alla partecipazione attiva. La nuova fase della Lega foggiana sarà caratterizzata dalla condivisione delle responsabilità e dalla pluralità delle voci, coinvolgendo amministratori, professionisti, giovani e rappresentanti della società civile. Tra gli obiettivi indicati dal neosegretario provinciale anche quello di contribuire definitivamente a superare lo stigma che per anni ha accompagnato la Lega come “partito del Nord”, evidenziando invece il crescente radicamento e il ruolo sempre più centrale del movimento nelle regioni del Mezzogiorno e in Puglia.



Pubblicato il 4 Luglio 2026