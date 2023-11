L’economia pugliese cresce con un’intensità contenuta

Nei primi nove mesi del 2023 l’economia pugliese è cresciuta ma con una intensità contenuta. E’ quanto emerge dal report della Banca d’Italia sull’aggiornamento congiunturale dell’economia regionale, presentato a Bari dal presidente della sede di Bari, Sergio Magarelli. Secondo quanto stimato dall’indicatore trimestrale, il primo semestre del 2023 l’attività economica pugliese è aumentata dell’1,2% rispetto al primo semestre 2022, in linea con la media italiana e del Sud ma in rallentamento rispetto alla media del 2022 pari al 3,3%. “La crescita – si legge nello studio – è stata più vivace nel primo trimestre 2023 mentre ha decelerato nel secondo. Le informazioni disponibili indicano che la debolezza dell’attività economica si sarebbe estesa anche al terzo trimestre”.

Il turismo in Puglia traina la crescita del settore dei servizi nonostante una riduzione dei consumi. Nei primi otto mesi del 2023 arrivi e presenze in regione sono cresciuti del 5,5% e del 3% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’andamento positivo dei flussi è attribuibile agli stranieri, le cui presenze sono cresciute del 14% mentre quelle dei turisti italiani sono lievemente diminuite, -0,5%.

“La fotografia della Puglia scattata dalla Banca d’Italia evidenzia un rallentamento dell’attività economica con indicatori negativi per quasi tutti i principali comparti. L’ancora di salvezza per cambiare rotta, come ho più volte ribadito in questi ultimi mesi, è rappresentata dalle risorse del Pnrr e del Fondo sociale europeo. Solo se riusciremo a spenderemo tutti e bene i finanziamenti europei potremo far ripartire i lavori pubblici e con essi le imprese, l’occupazione e l’economia, emergendo da questa impasse che si protrae da troppo tempo ormai”. È il commento del presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana sull’aggiornamento congiunturale dell’economia pugliese elaborato dalla Banca d’Italia. “Il contesto – aggiunge – è determinato da una forte incertezza che condiziona le scelte aziendali in un clima di generale sfiducia. Le stime di Bankitalia vanno lette con particolare attenzione e con adeguata preoccupazione, in considerazione della frenata della manifattura dovuta all’impennata dei prezzi energetici e alle strozzature nelle catene di fornitura degli anni scorsi, acuite dai mutati equilibri geopolitici, dal conflitto in Ucraina prima e in Medio Oriente oggi”. “L’incremento dei tassi di interesse e l’inflazione – evidenzia Fontana – pesano sia sulle famiglie, riducendone il potere d’acquisto, sia sulle imprese, a danno della liquidità e penalizzando gli investimenti”.



Pubblicato il 11 Novembre 2023