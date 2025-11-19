“L’Eco dell’Anima mia”: arie da camera italiane tra ’800 e ’900 con l’Orchestra Filarmonica Campana

La Quarta stagione concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud prosegue con l’undicesimo appuntamento, ospitando un prestigioso complesso sinfonico. Venerdì 21 novembre, alle ore 20.30, il Teatro Giordano di Foggia accoglierà l’Orchestra Filarmonica Campana per il concerto intitolato “L’Eco dell’Anima mia – Arie da camera italiane tra ‘800 e ‘900 per voce e orchestra”. L’evento inaugura anche la stagione 2025/26 dell’Orchestra Filarmonica Campana e si preannuncia come un intenso viaggio nell’intimità dell’espressione artistica, riscoprendo arie e pezzi staccati di grandi compositori italiani.

Il programma rende omaggio alle inclinazioni poetiche e musicali degli autori che si sono avvicinati al genere della musica vocale da camera, elevandolo a una dimensione evocativa in cui si intrecciano nostalgia, sentimento e profondità interpretativa. Il repertorio proposto è ampio e articolato: comprende due arie di Giuseppe Verdi (Non t’accostare all’urna, Stornello), brani di Gioachino Rossini (La partenza, La promessa), e composizioni di Giacomo Puccini (Morire?, Terra e mare, Sole e amore). Non mancano i celebri brani di Francesco Paolo Tosti, tra cui L’ultima canzone e le Quattro canzoni d’Amaranta su testo di Gabriele D’Annunzio. In programma anche Ecco l’april di Umberto Giordano, Notturno op. 70 n. 1 di Giuseppe Martucci e Dolente immagine di Fille mia di Vincenzo Bellini.

Tutte le arie e i brani saranno eseguiti in rielaborazioni e orchestrazioni originali realizzate dal Maestro Benedetto Montebello, che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Campana. Montebello è inoltre direttore stabile dell’Orchestra sinfonica territoriale Suoni del Sud. Le interpretazioni vocali saranno affidate a due artisti di rilievo: il soprano Libera Granatiero e il tenore Matteo Sartini.

Fondata nel 2006, l’Orchestra Filarmonica Campana ha eseguito centinaia di concerti in Italia e all’estero, tra cui una lunga tournée in Cina dedicata alla promozione dell’opera lirica italiana. La Quarta Stagione Concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud è organizzata dall’Associazione Suoni del Sud, sotto la direzione artistica di Ettore Pellegrino, in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e con il Conservatorio di Musica Giordano, e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. In conformità alle nuove disposizioni riguardanti il Teatro Umberto Giordano, l’associazione Suoni del Sud ha provveduto alla riassegnazione dei posti e al blocco della vendita dei biglietti nelle aree attualmente interdette.



Pubblicato il 19 Novembre 2025