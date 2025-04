Leclerc, che succede? Si stacca lo specchietto della Ferrari nelle libere – Video

(Adnkronos) – Piccolo inconveniente per Charles Leclerc durante la terza sessione di libere del Gran Premio del Bahrain. Lo specchietto della Ferrari del pilota monegasco si è staccato in seguito a un passaggio sui cordoli. Nelle comunicazioni via radio con il team, Leclerc ha sottolineato le tante vibrazioni avvertite in pista, in una sessione caratterizzata anche dal forte vento. L'episodio si inserisce in un weekend fin qui non semplice per la Ferrari, che sta faticando a trovare l'assetto giusto della SF-25 per il quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 sul Circuito Internazionale del Bahrein. L'inconveniente capitato a Leclerc arriva dopo la disavventura di

Fernando Alonso

. Ieri, durante le prime prove libere, il volante dell'Aston Martin dello spagnolo si era staccato, rimanendogli per un attimo in mano. Alonso aveva provato subito a rimetterlo a posto, riuscendo comunque a curvare e tornare in pista prima di fermarsi



Pubblicato il 12 Aprile 2025