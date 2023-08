Lecco, giovane ucciso davanti alla madre: un arresto

(Adnkronos) – Un giovane di 25 anni è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Lecco per l'omicidio del ragazzo di 23 anni ucciso ieri a coltellate davanti alla madre presso i binari della stazione ferroviaria di Calolziocorte (Lecco). Si tratta di un cittadino italiano originario del Burkina Faso che ha ferito a morte il giovane, anche lui italiano originario del Burkina Faso. Ancora sanguinante, la vittima era stata soccorsa dal personale della polizia ferroviaria che si trovava poco distante ed è morta poco dopo presso il presidio ospedaliero di Lecco. L’aggressore, nel frattempo, si era dato subito alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Fin da subito, sotto la direzione della procura della Repubblica di Lecco, sono state attivate capillari ricerche da parte della locale squadra mobile e dalla polizia ferroviaria di Lecco. L'assassino non è stato rintracciato né presso la propria abitazione né presso il luogo di lavoro. Successivi accertamenti hanno consentito di individuarlo presso la residenza della propria fidanzata, dove è stato sottoposto a un provvedimento di fermo emesso dall’autorità giudiziaria con l’accusa di omicidio volontario. Sono tutt’ora in corso le indagini volte a verificare i motivi dell’aggressione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2023