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Lecce, si sente male mentre nuota con gli amici: morto 19enne

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(Adnkronos) –
Un ragazzo di 19 anni, in Salento da Bologna insieme agli amici per una vacanza, si è sentito male mentre era in mare ed è morto nonostante l'intervento tempestivo dei bagnini prima e dei soccorritori poi.  E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a Rivabella, a Gallipoli. A dare l'allarme un amico della vittima, preoccupato per non averlo più visto riemergere dopo qualche bracciata.  Riportato a riva, i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, senza successo. Sul posto anche i carabinieri del reparto operativo di Lecce.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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