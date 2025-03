Lecce-Roma, scontri tra tifosi e polizia: 9 agenti feriti – Video

(Adnkronos) – Roma, 30 mar. (Adnkronos) E' di 9 agenti feriti il bilancio degli scontri avvenuti al termine della partita Lecce-Roma. "Quanto accaduto ieri sera a Lecce è l’ennesima dimostrazione di come le Forze dell’Ordine vengano lasciate sole a fronteggiare una violenza ormai sistematica e impunita”, afferma Domenico Pianese, Segretario Generale del sindacato di Polizia Coisp. “Nel day after ci ritroviamo, ancora una volta, a contare i feriti: 9 poliziotti del Reparto Mobile di Taranto hanno riportato prognosi dai 3 agli 8 giorni dopo essere stati colpiti da bombe carta e oggetti lanciati dai soliti delinquenti travestiti da tifosi che continuano ad agire indisturbati”, prosegue Pianese. “Il Reparto – ricostruisce Pianese – stava presidiando un’area cuscinetto tra la tifoseria ospite e quella locale, quando un gruppo di ultras del Lecce ha tentato di sfondare il cordone per raggiungere i tifosi della Roma, aggredendo gli agenti”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2025