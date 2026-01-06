Attualità

Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. I giallorossi sfidano oggi, martedì 6 gennaio, il Lecce nella trasferta della 19esima giornata di Serie A – in diretta tv e streaming. La squadra di Gasperini arriva alla trasferta del Via del Mare dopo la sconfitta con l'Atalanta a Bergamo, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Scalvini, mentre i salentini di Di Francesco hanno pareggiato all'Allianz Stadium di Torino 1-1 contro la Juventus.  La sfida tra Lecce e Roma è in programma oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 
Lecce (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini  Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.  
Pubblicato il 6 Gennaio 2026

