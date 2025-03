Lecce-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Trasferta di campionato per il Milan. Il club rossonero vola a Lecce per affrontare i giallorossi di Giampaolo oggi, sabato 8 marzo, nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Conceicao è reduce dalla cocente sconfitta interna contro la Lazio e cerca una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee, mentre i salentini vanno a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. La sfida tra Lecce e Milan è in programma oggi, sabato 8 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Gimenez. All.: Conceicao Lecce-Milan sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky e in streaming sulla piattaforma Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Marzo 2025