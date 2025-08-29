Attualità

Lecce-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Milan scende in campo in Serie A. I rossoneri sfidano oggi, venerdì 29 agosto, il Lecce al Via del Mare nella seconda giornata di campionato. I rossoneri di Allegri vogliono riscattare la pesante sconfitta interna dell'esordio, quando la Cremonese si è imposta 2-1 a San Siro, e muovere quindi la propria classifica, mentre i giallorossi di Di Francesco arrivano dal pareggio per 0-0 rimediato al Ferraris contro il Genoa.  La sfida tra Lecce e Milan è in programma oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare. Ecco le probabili formazioni: 
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco 
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri  Lecce-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e dai canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


