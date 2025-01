Lecce-Inter 0-4, poker dei nerazzurri che riavvicinano il Napoli

(Adnkronos) – Partita senza troppa storia al Via del Mare con l'Inter che cala il poker e si impone 4-0 a Lecce, grazie ai gol di Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi. La squadra di Inzaghi sale così a 50 punti, a -3 dal Napoli capolista, ma con la gara con la Fiorentina da recuperare, staccando nuovamente a +4 l'Atalanta, mentre i salentini restano fermi a 20 punti. Turnover massiccio per Inzaghi, che deve rinunciare agli indisponibili Calhanoglu, Acerbi, Correa, Palacios e Di Gennaro e manda in panchina Barella, Dimarco, Pavard e Asllani, oltre a Bisseck. In campo Darmian e Carlos Augusto, largo a sinistra sulla linea dei centrocampisti, Zielinski in cabina di regia con Frattesi incursore e in avanti la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram. Tante le assenze in casa Lecce per Giampaolo, che deve fare a meno dello squalificato Rebic oltre aegli infortunati Gaspar, Banda, Gonzalez, Berisha, Rafia e Marchwiński. Dorgu va a fare ancora il terzino sinistro, mentre Pierret ed Helgason vengono nuovamente preferiti a Ramadani e Kaba. L'inter parte subito forte e al 6' va in rete con Frattesi. Grave errore di Guilbert, che serve di fatto Thuram. Il francese entra in area, punta Baschirotto e scarica all'indietro per l'inserimento del centrocampista nerazzurro che spinge in porta il pallone dell'1-0. Al 21' Baschirotto rinvia addosso a Pierotti e di fatto serve Thuram che però a due metri dalla porta, calcia al lato. Al 24' Lautaro Martinez porta palla fino al limite dell'area e imbuca per l'inserimento di Carlos Augusto, che batte Falcone, ma l'arbitro Marinelli annulla per fuorigioco dell'ex Monza. Un minuto dopo, al 25' altro gol annullato all'Inter. Lautaro Martinez verticalizza per Thuram, che serve ancora Frattesi che segna a porta vuota, ma dopo il check del Var Marinelli annulla ancora. Il Lecce si avvicina a Sommer al 29' con una bella azione personale di Dorgu, che si libera di Frattesi e fa partire un tiro-cross dal limite dell'area, che non trova né la porta né compagni. Al 39' l'Inter raddoppia: Zielinski ruba palla a Pierret e la serve Lautaro che dal limite fa partire un tiro che potente che non lascia scampo al portiere del Lecce, per il 2-0. Il Lecce nella ripresa entra meglio in campo e al 53' Dorgu prende il fondo e crossa sul primo palo per l'inserimento di Helgason, che anticipa Bastoni e gira al volo con il sinistro, senza però trovare la porta. Al 55' ci prova Krtovic che calcia dal limite dell'area ma Sommer protegge il primo palo e respinge. Al 57' l'Inter cala il tris con Dumfries che servito in area dal tacco di Lautaro Martinez resiste al rientro di Baschirotto e batte Falcone con l'interno sinistro a giro per il 3-0. La squadra di Giampaolo soffre e subisce ancora al 61': Frattesi riceve palla in area, anticipa Falcone, che lo stende. Per Marinelli è rigore. Sul dischetto va Taremi che fa 4-0. Il Lecce prova a dare un segnale al 75' con una conclusione dalla distanza di Ramadani, che calcia verso l'incrocio dei pali, ma è bravo Sommer a mandare in corner. All'83' ancora Lecce vicino al gol. Sulla punizione in area di Helgason, il pallone sfila senza essere deviato e finisce a centimetri dal secondo palo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2025