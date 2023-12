Lecce-Bologna 1-1, giallorossi pareggiano con rigore ‘ai supplementari’

(Adnkronos) – Lecce e Bologna pareggiano per 1-1 oggi nel match in calendario per la 14esima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Finale di partita incredibile con il pareggio di Piccoli su rigore (guadagnato dal portiere Falcone e assegnato dal Var) che arriva al 100'. La squadra di Thiago Motta, che manca l'aggancio al 4° posto del Napoli (che giocherà stasera al Maradona con l'Inter), sblocca il match al 22' della ripresa con la punizione di Lykogiannis. In classifica i felsinei sono quinti con 22 punti, i giallorossi sono dodicesimi insieme al Torino a quota 16. "Non sono neanche sorpreso. La partita era già finita e abbiamo lasciato un'altra volta a Nasca e al Var di combinarne una delle loro. Ricordo quello che ha già combinato e continua. E' una frustrazione enorme, abbiamo fatto una grandissima gara e meritato di vincere. Gli episodi però l'hanno cambiata", dice il tecnico emiliano Thiago Motta. "Doveri fino al momento del rigore aveva arbitrato bene e mi sorprende cha abbia concesso quei minuti in più, doveva fischiare prima la fine -aggiunge il tecnico italo-brasiliano al microfono di Sky Sport-. Nessuno di questi episodi può demoralizzare la squadra. Si allenano alla grande e oggi hanno fatto una grande partita, titolari e subentrati". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Dicembre 2023