Lecce, 16enne colpisce il padre con un martello: l’uomo è in prognosi riservata

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni ha colpito alla testa il padre di 53 anni, con un martello, per motivi futili. E’ accaduto nella notte a Racale, in provincia di Lecce. L’episodio si è verificato nell’abitazione di famiglia, dove sono intervenuti i carabinieri allertati tramite il numero di emergenza 112. Il genitore è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Vito Fazzi’ del capoluogo salentino. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Il ragazzo è stato invece accompagnato all’ospedale di Scorrano per essere sottoposto a una consulenza psichiatrica. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Stazione di Racale, insieme ai colleghi della Sezione Operativa. Informata l’autorità giudiziaria per i minorenni.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026