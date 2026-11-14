Attualità

Lecce, 16enne colpisce il padre con un martello: l’uomo è in prognosi riservata

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni ha colpito alla testa il padre di 53 anni, con un martello, per motivi futili. E’ accaduto nella notte a Racale, in provincia di Lecce. L’episodio si è verificato nell’abitazione di famiglia, dove sono intervenuti i carabinieri allertati tramite il numero di emergenza 112. Il genitore è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Vito Fazzi’ del capoluogo salentino. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Il ragazzo è stato invece accompagnato all’ospedale di Scorrano per essere sottoposto a una consulenza psichiatrica. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Stazione di Racale, insieme ai colleghi della Sezione Operativa. Informata l’autorità giudiziaria per i minorenni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Zeni (Fid), “”Qualità di vita migliorata per pazienti con diabete di tipo 1″”

27 minuti fa

Diabete, Mulè: “Presa in carico sia più tempestiva possibile”

29 minuti fa

Pedopornografia, sequestrati oltre 3mila file tra foto e video: 6 arresti e 18 indagati

30 minuti fa

Salute, Marra (Diabete Italia): “”Speranza è abbassare numero di esordi in chetoacidosi’

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio