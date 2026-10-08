Leapmotor C10 MY27: fino a 571 CV, più autonomia e nuove tecnologie

(Adnkronos) – La Leapmotor C10 MY27 si rinnova con aggiornamenti che interessano motorizzazioni, autonomia, connettività e sicurezza. Il SUV di segmento D introduce l'architettura elettronica 3.5, accompagnata dal sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus e da una dotazione tecnologica ampliata. Le novità estetiche presenti sulla Leapmotor C10 MY27 comprendono una fascia luminosa anteriore a LED, disponibile nell'allestimento Design. Nell'abitacolo arrivano vetri anteriori fonoassorbenti, supporto lombare elettrico e uno specchietto retrovisore senza cornice. Migliora anche la praticità: il bagagliaio delle versioni elettriche raggiunge 500 litri, espandibili a 1.905, mentre la REEV Hybrid offre 440 litri. La gamma comprende tre configurazioni. La C10 81,9 kWh Design sviluppa 299 CV e 360 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e dichiara 519 km di autonomia WLTP. La C10 AWD Design dispone invece di due motori elettrici, trazione integrale e 571 CV complessivi. La coppia raggiunge 655 Nm, lo scatto da fermo richiede cinque secondi e l'autonomia dichiarata è di 479 km. Per chi percorre lunghe distanze rimane disponibile la C10 REEV Hybrid, con motore elettrico da 220 CV e generatore a benzina da 1,5 litri. L'autonomia arriva a 145 km in modalità elettrica e 986 km complessivi. Il sistema multimediale integra uno schermo da 14,6 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless e un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale. Sul fronte sicurezza debuttano cinque nuove funzioni ADAS, portando il totale a 22 sistemi disponibili, compresi cambio corsia automatico e frenata per il traffico trasversale anteriore.

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Pubblicato il 8 Ottobre 2026