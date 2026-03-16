Leapmotor B10: aggiornamento OTA con One Pedal Driving

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Leapmotor introduce un nuovo aggiornamento software OTA dedicato alla B10, arricchendo il modello con una serie di miglioramenti che interessano guida, connettività e sistemi di bordo. L’intervento digitale amplia le funzioni disponibili e perfeziona diversi aspetti dell’esperienza quotidiana, rendendo il SUV elettrico ancora più intuitivo e tecnologico. Il rilascio arriva a pochi mesi dall’arrivo sul mercato della Leapmotor B10, segno della strategia del marchio di sviluppare un ecosistema software capace di evolversi nel tempo. L’aggiornamento viene distribuito direttamente al veicolo tramite connessione dati, senza necessità di interventi in officina, permettendo ai proprietari di ricevere nuove funzionalità e ottimizzazioni in modo immediato. Tra le principali novità introdotte dall’aggiornamento compare la funzione One Pedal Driving, una modalità di guida che consente di gestire accelerazione e decelerazione quasi esclusivamente tramite il pedale dell’acceleratore. Grazie alla nuova logica di recupero energetico, il sistema rende la marcia più progressiva e migliora l’efficienza complessiva durante la guida urbana. La componente digitale evolve anche sul fronte della connettività. Il sistema ora supporta Apple CarPlay e Android Auto, utilizzabili sia tramite collegamento cablato sia in modalità wireless. Gli utenti possono quindi accedere con maggiore semplicità alle applicazioni dello smartphone direttamente dal sistema di infotainment. L’aggiornamento introduce inoltre diverse modifiche all’interfaccia del sistema di bordo, con l’obiettivo di rendere l’utilizzo delle funzioni più immediato. I comandi al volante possono essere personalizzati con nuove impostazioni multifunzione che includono scorciatoie dedicate alle tecnologie ADAS e alle modalità di guida. Anche il sistema di infotainment è stato ottimizzato. La navigazione ora può essere visualizzata attraverso una nuova configurazione a schermo diviso, collocata sul lato sinistro del display centrale, facilitando la consultazione simultanea di più informazioni. Un’altra novità riguarda la funzione Quick Start, progettata per ridurre i tempi di avvio del sistema grazie a un processo di precaricamento che rende l’interfaccia operativa più rapidamente all’accensione del veicolo.

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Pubblicato il 16 Marzo 2026