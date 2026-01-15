Attualità

Leao vuole calciare il rigore, Allegri dice no: cos’è successo in Como-Milan

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Rafa Leao 'litiga' con Massimiliano Allegri durante Como-Milan. Nella sfida contro il Como di oggi, giovedì 15 gennaio, l'attaccante portoghese si è reso protagonista di un siparietto piuttosto insolito con il suo allenatore, che ha portato a una discussione tra i due. Succede tutto al 43' del primo tempo, quando l'arbitro Guida assegna calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Kempf su Rabiot. Durante il check del Var per possibile fallo di Saelemaekers a inizio azione, Leao prende il pallone e lo porta sul dischetto, pronto a calciare, ma viene richiamato da Nkunku, il tiratore designato. L'attaccante si gira allora verso la panchina di Allegri e va a chiedere spiegazioni, visibilmente sorpreso dalla decisione del suo allenatore. Maignan prova a calmare il compagno, mentre Allegri si porta le mani al petto e gli dice: "Calmo, ho deciso io". Leao, alla fine, accetta la decisione e lascia il pallone a Nkunku, che segna per il momentaneo 1-1.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Como-Milan, ‘giallo’ sul rigore rossonero: c’era fallo di Saelemaekers?

40 minuti fa

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 15 gennaio

1 ora fa

HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming

2 ore fa

Hellas Verona-Bologna 2-3, Italiano ritrova la vittoria e si rilancia in corsa europea

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio