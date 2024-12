Leao, infortunio muscolare contro il Verona: i tempi di recupero

(Adnkronos) –

Grana Leao per Fonseca. Il Milan torna a vincere a Verona grazie al gol di Reijnders, ma perde l'attaccante portoghese, uscito per infortunio nel corso del primo tempo. L'allenatore rossonero, nell'immediato post partita, aveva detto che "non dovrebbe essere nulla di particolare, si è fermato prima in forma preventiva", in realtà però gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno rivelato un problema muscolare. Leao ha infatti subito un'elongazione del flessore sinistro, che lo costringerà a saltare il prossimo match di campionato, in programma domenica 29 dicembre contro la Roma. Il portoghese si sottoporrà a nuovi esami la prossima settimana e spera di tornare a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana, il prossimo 3 gennaio contro la Juventus. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Dicembre 2024