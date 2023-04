Leaks Pentagono, “talpa pubblicava file segreti da febbraio 2022”

(Adnkronos) – Jack Teixeira, il 21enne aviere della Guardia nazionale del Massachuttes sospettato di essere la talpa del leak del Pentagono, avrebbe fatto trapelare documenti riservati e informazioni sensibili mesi prima di quanto si pensasse inizialmente. Lo rivela il New York Times che ha esaminato alcuni post online. Dalle informazioni rilevate, nel febbraio 2022, subito dopo l'invasione dell'Ucraina, un profilo utente corrispondente a quello del 21enne Jack Teixeira ha iniziato a pubblicare informazioni di intelligence sullo sforzo bellico russo in una chat su Discord, una piattaforma di social media popolare tra i giocatori. Il gruppo conteneva circa 600 membri. Il caso contro Teixeira, arrestato il 13 aprile, riguarda la fuga di documenti riservati su un altro gruppo Discord di circa 50 membri, chiamato Thug Shaker Central, dove ha iniziato a pubblicare informazioni sensibili nell'ottobre 2022. Non è chiaro se le autorità siano a conoscenza del materiale classificato pubblicato su questo gruppo di chat Discord aggiuntivo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2023