League of Legends Worlds 2025: il mondiale torna in Cina per il 15º anniversario

(Adnkronos) – Riot Games si prepara a celebrare i 15 anni dei “Worlds”, il campionato mondiale di League of Legends che rappresenta il culmine assoluto della scena competitiva del celebre MOBA. Dopo l’edizione europea dello scorso anno, nel 2025 l’evento torna in Cina — già sede nel 2017 e nel 2020 — con il motto “Conquista la tua eredità”, un invito per i migliori giocatori del pianeta a guadagnarsi la gloria sul campo. Dal 14 ottobre al 9 novembre, le 17 migliori squadre di cinque leghe si affronteranno per alzare la Coppa degli Evocatori, che per l’occasione riprende il suo design originale, un dettaglio molto atteso dai fan di lunga data. Il Mondiale si articolerà in tre fasi principali. La fase di apertura inizierà il 14 ottobre a Pechino, seguita dalla fase svizzera (15–22 ottobre), sempre nella capitale cinese. Dal 25 ottobre si entrerà nella fase a eliminazione diretta, che toccherà le città di Shanghai e Chengdu fino alla finale del 9 novembre. Le squadre partecipanti sono LPL (Cina): Anyone’s Legend (AL), Bilibili Gaming (BLG), Invictus Gaming (IG) e Ninjas in Pyjamas (NIP); LCK (Corea): Gen.G (GEN), Hanwha Life Esports (HLE), KT Rolster (KT) e T1 (T1), campione in carica; LEC (EMEA): G2 Esports (G2), Movistar KOI (MKOI) e Fnatic (FNC); LTA (Americhe): FlyQuest (FLY), 100Thieves (100T) e Vivo Keyd Stars (VKS); PCS (Asia-Pacifico): CTBC Flying Oyster (CFO), PSG Talon (PSG) e Team Secret Whales (TSW). Il Mondiale 2025 segnerà anche una novità sul fronte della fruizione. Grazie alla collaborazione con Opera GX, Riot lancerà il Centro dei Costreamer, che riunirà oltre 100 creator da tutto il mondo, in più lingue e formati, offrendo ai fan un unico punto di accesso per seguire i loro commentatori preferiti. Il programma è riservato su invito e include sia figure storiche della community, che hanno seguito le leghe regionali nel corso degli anni, sia nuove voci emergenti. Le squadre qualificate saranno incoraggiate a collaborare con questi creator per trasmettere l’intero evento. La lista dei co-streamer remoti sarà pubblicata il 7 ottobre, mentre i creator presenti in loco verranno annunciati poco prima della settimana delle finali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Ottobre 2025