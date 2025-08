Leader Hamas: “Paesi riconoscono Palestina grazie ai frutti del 7 ottobre 2023”

(Adnkronos) – Ghazi Hamad, un membro di spicco di Hamas, ha dichiarato ad Al Jazeera che l'ondata di nazioni occidentali che si stanno muovendo per riconoscere lo Stato palestinese è il risultato dei "frutti" del massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. In un estratto della sua intervista, come rivela Times of Israel, Hamad ha domandato all'intervistatore: "Perché tutti i Paesi riconoscono oggi uno Stato palestinese? Prima del 7 ottobre, qualche Paese ha mai osato riconoscere lo Stato palestinese?". Ghazi Hamad ha poi aggiunto: "I frutti del 7 ottobre sono ciò che ha spinto il mondo intero ad aprire gli occhi sulla questione palestinese, e le nazioni si stanno muovendo in questa direzione con forza. Il che significa che il popolo palestinese è un popolo che merita una patria". Nelle ultime settimane, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Parigi si appresta a riconoscere lo stato palestinese a settembre. Iter analogo è stato prospettato dal premier britannico Keir Starmer, che effettuerebbe il passo se Israele non risolvesse la crisi a Gaza. "Un regalo ai terroristi", la posizione del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente americano Donald Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2025