Le trivelle in Adriatico, pronte a ripartire

Acqua aperte alle trivelle: nei mari che bagnano la Puglia, infatti, presto potranno partire le ricerche di petrolio e gas in quanto, come forse pochi sanno, non è stata prorogata la moratoria prevista dall’art. 11/ter del Decreto Legge n. 135/2019. La norma è praticamente scomparsa dal decreto ‘Mille proroghe’ approvato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa, prima della vigilia di Natale, il 23 dicembre. La norma per la proroga della moratoria era stata inserita nella prima bozza, ma poi è sparita misteriosamente. La responsabilità è dunque del governo e in particolare dei ministri Patuanelli e Costa dei Cinquestelle. Fulvia Gravame e Mimmo Lomelo, dei Verdi Puglia e Europa Verde, non le mandano a dire. “Il partito delle iniziative ‘Giù le mani dal nostro mare’ si è reso responsabile del via libera a ben cinquantatrè permessi di ricerca nello Jonio e nell’Adriatico. Per noi Verdi non è una sorpresa. Nella campagna elettorale 2018 per le politiche abbiamo già fatto notare che il M5s andava avanti a slogan e che nell’attività parlamentare i suoi esponenti ben poco avevano fatto pur disponendo di numeri significativi. Ai nostri occhi erano già ben visibili le contraddizioni in materia di Ilva, di migranti e di democrazia interna e il rischio che quel partito fosse soprattutto uno specchietto per le allodole. Se un partito d’opposizione non riesce a incidere avendo cento parlamentari, che cosa ci si può aspettare quando va al governo? Che si adegui alle logiche più arretrate di sfruttamento delle risorse della natura e che rinunci a costruire un’economia moderna e coerente con gli impegni presi sulla lotta al cambiamento climatico nella Conferenza di Parigi. Proprio ora che l’industria dell’auto si sta spostando sull’elettrico –continuano a rappresentanti dei Verdi – settore nel quale ci sono grandi margini economici e che la tecnologia permette di puntare maggiormente sulle rinnovabili il governo punta a sfruttare i giacimenti nel nostro mare”. E non basta. Il semaforo verde alle ricerche di petrolio e gas costituisce un freno all’industria turistica che in Puglia si basa proprio sulla bellezza del mare, per cui a questo punto occorrerebbe avviare una stagione di lotta contro questa politica fossile che distrugge il futuro della nostra regione e i Verdi pugliesi sembrano già in prima linea per chiedere al Presidente Emiliano di sostenere questa battaglia per tutelare i mari che bagnano la Puglia.

Francesco De Martino

