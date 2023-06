Le Tremiti incontrano il Teatro Pubblico Pugliese

Avviare una collaborazione che consenta di ospitare sulle Isole Tremiti, dalla prossima stagione, eventi musicali, teatrali e culturali già programmati dal Teatro Pubblico Pugliese per la regione. È stato questo l’obiettivo dell’incontro di ieri mattina a Foggia tra l’assessora al Turismo e alla cultura delle Isole Tremiti, Ersilia Calabrese, e il presidente del Teatro pubblico pugliese, Paolo Ponzio, con la dirigente attività teatrali, Giulia Delli Santi, e l’ex presidente Carmelo Grassi. Lo ha reso la senatrice Anna Maria Fallucchi (FdI).

“Mi sono permessa – dichiara la senatrice – di lanciare anche un’idea che mi frulla nella testa da molto tempo: Tremiti è formata da due parole, Tre-miti. Sarebbe bello prevedere stagioni ed eventi ospitando alle Tremiti, in una località del Gargano e in un’altra località pugliese tre scrittori, tre cantanti, tre attori, tre chef, in una parola tre artisti, vale a dire tre miti della nostra bellissima Puglia, in modo da creare un filo conduttore che unisca maggiormente le Isole Tremiti prima al Gargano e poi al resto della Puglia.”



Pubblicato il 27 Giugno 2023