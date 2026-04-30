Le Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award

(Adnkronos) – Nel panorama motociclistico attuale, dove spesso il design rincorre l’eccesso, Suzuki sceglie una strada diversa. Con le GSX-8T e GSX-8TT, la casa giapponese ottiene il Red Dot Design Award 2026, uno dei premi più autorevoli a livello globale, confermando un approccio progettuale che punta alla sostanza più che all’effetto immediato. Il riconoscimento non arriva per caso. Il Red Dot Design Award, attivo dal 1955, valuta ogni anno migliaia di prodotti secondo criteri rigorosi che spaziano dall’innovazione alla funzionalità, fino all’impatto emozionale. In questo contesto, le due naked Suzuki si distinguono per un equilibrio difficile da raggiungere: richiamare il passato senza risultare nostalgiche. Il punto centrale del progetto è proprio questo: reinterpretare elementi iconici senza cadere nella replica. Le GSX-8T e GSX-8TT lavorano sulle proporzioni, sulle superfici e sui dettagli per costruire un linguaggio visivo pulito, leggibile, ma allo stesso tempo ricco di riferimenti storici. Le linee sono essenziali, prive di sovrastrutture inutili, e lasciano emergere la meccanica come parte integrante dell’estetica. È una scelta precisa, che si traduce in un design senza tempo, capace di mantenere coerenza anche a distanza di anni. La giuria del Red Dot Design Award ha premiato proprio questa capacità: fondere tradizione e innovazione in modo credibile, senza forzature. Non si tratta solo di stile, però. L’attenzione a ergonomia, funzionalità e qualità costruttiva contribuisce a definire un progetto completo, in cui ogni elemento ha una ragione precisa. Un approccio che restituisce valore al concetto di design motociclistico, spesso sacrificato in favore di soluzioni più scenografiche che funzionali.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026