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“Le strade provinciali 32 e 33 sono roulette russa per gli automobilisti quando piove”

Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell'Erba

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Il maltempo di questi giorni ha fatto emergere tutte le criticità di alcune strade provinciali di Foggia anche di importante collegamento tra aziende e arterie principali. Tra le situazioni più critiche la provinciale 32 e la 33 nella zona tra San Severo, Poggio Imperiale e Apricena. Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba ha evidenziato lo stato di abbandono. “Le provinciali 32 e 33 sono strade strette e pericolose, utilizzate anche da mezzi di particolari dimensioni delle aziende che operano nella zona. E quando piove muoversi su queste strade diventa una roulette russa. Invito il Presidente della Provincia di Foggia a recarsi su queste strade per verificare di persona le pericolosità, augurandomi che possa intervenire al più presto, soprattutto dove sono state già programmate attività di manutenzione e allargamento”, conclude Dell’Erba.


Pubblicato il 28 Marzo 2026

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