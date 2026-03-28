“Le strade provinciali 32 e 33 sono roulette russa per gli automobilisti quando piove”
Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell'Erba
Il maltempo di questi giorni ha fatto emergere tutte le criticità di alcune strade provinciali di Foggia anche di importante collegamento tra aziende e arterie principali. Tra le situazioni più critiche la provinciale 32 e la 33 nella zona tra San Severo, Poggio Imperiale e Apricena. Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba ha evidenziato lo stato di abbandono. “Le provinciali 32 e 33 sono strade strette e pericolose, utilizzate anche da mezzi di particolari dimensioni delle aziende che operano nella zona. E quando piove muoversi su queste strade diventa una roulette russa. Invito il Presidente della Provincia di Foggia a recarsi su queste strade per verificare di persona le pericolosità, augurandomi che possa intervenire al più presto, soprattutto dove sono state già programmate attività di manutenzione e allargamento”, conclude Dell’Erba.
Pubblicato il 28 Marzo 2026