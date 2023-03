Sabato 18 Marzo si è tenuta presso il museo civico C. Nicastro a Bovino la conferenza “Le stele della Daunia nel quadro del Megalitismo mediterraneo”.

All’incontro sono intervenuti la prof.ssa Maria Luisa Fava della scuola di specializzazione in archeologia dell’ università Vanvitelli di Napoli, il dott. in archeologia Francesco Rossi, l’assessore alla cultura Luana Grasso e la presidente dell’associazione dell’ Archeoclub di Bovino Nunzia Roccotelli.

Inoltre vi è stato un ringraziamento speciale alla famiglia Marzocco per il dono di una stele ritrovata in un’antica cantina di una casa di loro

proprietà.

L’ avvocato Alessandro Marzocco presente, ha narrato com’è avvenuto il ritrovamento, nella casa del suo trisavolo Alessandro Marzocco, precisando “si è deciso di donare questo reperto al museo civico di Bovino proprio per il profondo legame con il borgo, avendo qui le nostre origini, ed essendo consapevoli dell’importanza della cultura e della storia in un borgo medievale come Bovino. Sarei e saremmo felici che questo gesto possa contribuire al bene del paese e magari all’incremento del turismo, con l’esposizione del reperto nel museo civico Nicastro.”



Pubblicato il 21 Marzo 2023