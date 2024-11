Le sculture di Tony Cragg nelle piazze di Roma

(Adnkronos) – Dal 27 novembre 2024 al 31 gennaio 2025 tre sculture monumentali dell’artista britannico Tony Cragg – protagonista fino al 4 maggio della mostra Infinite forme e bellissime alle Terme di Diocleziano – abiteranno gli spazi di due piazze tra le più amate del centro storico di Roma. A Piazza San Silvestro sono installate le sculture Versus e Runner, mentre a Piazza di San Lorenzo in Lucina trova posto Stuck. L’intera operazione è voluta dall'Assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro, che porta avanti con questa quarta esposizione en plein air il progetto Roma Contemporanea nel Municipio I. Con questo evento, curato da BAM – Eventi d'Arte e realizzato grazie al sostegno di Banca Ifis, l’arte contemporanea si appropria dello spazio pubblico cittadino instaurando un dialogo con la storia della città. La mostra in corso al Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, a cura di Sergio Risaliti e Stéphane Verger, nell’ambito della quale si inserisce questa operazione, celebra uno dei maggiori esponenti della scultura contemporanea, noto per aver sperimentato fin dagli anni Settanta forme sorprendenti accanto a materiali e tecniche inedite. L'intervento porta l'arte fuori dai confini del museo, nel cuore della città, in un dialogo visivo e concettuale con l'architettura storica delle piazze romane. Le sculture di Cragg, spesso caratterizzate da forme biomorfe e sinuose, rappresentano un contrasto affascinante con le linee rigide e geometriche dei monumenti classici, dando vita a una riflessione sul dinamismo e sul rapporto tra arte contemporanea e spazio pubblico. “L’esposizione vuole essere non solo un omaggio alla creatività contemporanea, ma anche un invito a riflettere sulla capacità dell’arte di reinventare e rivitalizzare gli spazi urbani. Piazza San Silvestro e Piazza San Lorenzo in Lucina, tra i luoghi più suggestivi di Roma, si trasformano così in una galleria a cielo aperto, accessibile gratuitamente che consente al pubblico di avvicinarsi all’arte e di scoprire gli spazi comuni con prospettive nuove. Dopo il grande successo delle sculture monumentali di Fernando Botero, la volontà è quella di proseguire nell’ibridare gli spazi con la contemporaneità”, spiega l’assessore Giulia Ghia. L'esposizione delle sculture nel contesto urbano rappresenta una straordinaria fusione tra il patrimonio storico della città e l'innovazione dell'arte contemporanea: ogni opera invita il pubblico a esplorare nuove dimensioni estetiche, stimolando un’esperienza visiva che riflette sul rapporto tra il passato classico e il presente artistico. Le sculture di Cragg, che spesso giocano con il movimento e la trasformazione della materia, si inseriscono con naturalezza nel tessuto urbano di Roma, città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la cultura e l'arte internazionale. Le tre opere saranno visibili fino al 31 gennaio 2025, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della città e offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nell’estetica dell’artista, in uno dei contesti urbani più affascinanti del mondo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Novembre 2024