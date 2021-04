“Le regole della libertà”, al liceo “Volta” il progetto di promozione del volontariato

Undici incontri, centinaia di studenti e studentesse del biennio coinvolti, un percorso a tappe per sensibilizzare i più giovani al volontariato. Partirà, lunedì 19 aprile, in modalità a distanza con il liceo scientifico “Volta” di Foggia, il progetto “Le regole della libertà – promozione della cultura della solidarietà e della legalità” del CSV Foggia, curato dai formatori Ludovico Delle Vergini, Sarah Calabrese e Maria Chiara Mantova.

La finalità generale del progetto è quella di promuovere, tra la popolazione scolastica, la crescita della cittadinanza attiva, attraverso la conoscenza ravvicinata della realtà del volontariato nel proprio territorio.

“Il nostro obiettivo – spiega il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – è quello di far comprendere che per costruire una comunità è necessario uscire da una visione individualistica ed entrare in relazione con l’altro, saperlo accogliere. Coltivando questo legame tra gli esseri umani, è possibile migliorare la società complessa e pluralista nella quale viviamo. L’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si basa non solo sulla conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche sulla consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario”.

Nel corso degli incontri, i partecipanti saranno stimolati ad affrontare i problemi in qualità di membri di una società globale e ad assumersi una responsabilità. Vari i temi affrontati: comprensione delle differenze culturali; difesa dei diritti umani; organizzazione di iniziative di solidarietà; appartenenza alle comunità e conoscenza dei servizi del territorio.

“I formatori e gli studenti – continua Pasquale Marchese – rifletteranno insieme sul significato dell’essere cittadini liberi e responsabili e sulle modalità con cui agire per cambiare la quotidianità. Vi saranno spunti di riflessione; soprattutto, sarà incoraggiata la condivisione dei punti di vista, nel rispetto della diversità”.

“Il tema della valorizzazione delle esperienze delle giovani e dei giovani nel volontariato – sottolinea la dirigente scolastica del ‘Volta’, Gabriella Grilli – si configura come una delle priorità per il nostro Liceo. Temi come cittadinanza attiva, partecipazione sociale, sensibilizzazione verso attività solidaristiche, rappresentano proposte di alto valore formativo che, specie se coinvolgono con metodologie partecipative enti, docenti, alunni, genitori, possono produrre effetti di grande rilievo sul piano della formazione di ciascuna persona umana”.

Il progetto prevede, nelle prossime settimane, incontri in altri istituti secondari di secondo grado della Capitanata.

