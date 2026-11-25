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Le Ragioni della Nuova Politica, Emanuela D’Alessandro: “”Premio corona quasi quarant’anni di
“Esprimo orgoglio e commozione per il riconoscimento ricevuto, che considero il coronamento di quasi quarant’anni di carriera diplomatica, una professione che incarna i valori di cui l’Associazione si fa promotrice.” Lo ha dichiarato Emanuela D’Alessandro, consigliere diplomatico del Quirinale, in occasione della cerimonia della XXIII edizione del Premio Le Ragioni della Nuova Politica a Roma.
Pubblicato il 25 Novembre 2026