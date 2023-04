Proseguono gli appuntamenti con la cultura storica promossi dal CRD – Centro di Ricerca e Documentazione sulla Storia della Capitanata. Il prossimo incontro si terrà venerdì 28 aprile 2023 con la conferenza dal titolo “Le portabandiera”, storia dell’antifascismo femminile a San Severo. Appuntamento alle ore 18 a “Casa Eirene” in via Daunia, 41 a San Severo.

Nel corso della conferenza si parlerà delle donne sanseveresi che, attraverso il loro coraggio, si opposero alla dittatura del Fascismo. Un incontro di approfondimento e di divulgazione storica che restituisce alla città di San Severo nomi e volti spesso rimasti anonimi e per ricordare nel presente e nel futuro di tutti, soprattutto dei più giovani, quegli avvenimenti che costituiscono la storia del nostro territorio. Come la storia di Soccorsa Mollica, iniziata con il tesseramento al partito comunista nel 1944 ed eletta segretaria di cellula, negli anni 1947-48, a cui erano iscritte 147 donne. Soccorsa Mollica aveva frequentato la scuola solo fino alla seconda elementare, lavorava con la moglie di Luigi Allegato e nella cellula dedicava molto tempo a cantare le canzoni politiche.

A Natale si raccoglievano le offerte per fare i regali ai bambini poveri, si andava nelle cantine, nei pastifici, dovunque. C’era concorrenza con i compagni di Cerignola per chi faceva più attività per il partito. Di Soccorsa e di altre portabandiera si parlerà nel corso della conferenza. Dopo i saluti della presidente Dina Contò Orsi, a introdurre l’incontro sarà Michele Presutto, dell’Istituto di Storia del Risorgimento, comitato di Foggia. Interverrà anche Felice Michele Presutto, collaboratore del CRD – Storia Capitanata ed i ragazzi della IVA SIA ITES di San Severo che hanno svolto la ricerca.

L’evento è organizzato dal CRD Storia Capitanata in collaborazione con l’International Inner Wheel Club di San Severo C.A.R.F. Distretto 210 – Italia e Arcidonna – Circolo “Elsa Morante” di San Severo.



Pubblicato il 24 Aprile 2023