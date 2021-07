Le più belle colonne sonore del cinema con il Piccolo Ensemble Musikè

È in programma venerdì 9 luglio il prossimo appuntamento con l’Associazione Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando. Sul palco, con lo spettacolo The Best of Cinema, il Piccolo Ensemble Musikè, composto da Francesco Gravino, attore, Ilaria Bellomo, soprano, Emilio Tricarico alla tromba e al flicorno soprano, Antonio Sciscioli, al clarinetto, al sax e alla fisarmonica, Lea Lallo al pianoforte e Elio Spagnoli alle percussioni. Il concerto si terrà alle ore 20.30 (porta ore 20) presso il chiostro di Santa Maria della Libera di San Severo.The best of cinema rappresenta la “sintesi” delle colonne sonore più significative di tutti i tempi. Un viaggio che parte dalle origini del cinema muto di Charlie Chaplin e passa per i più grandi registi di tutti tempi, come Vittorio De Sica, Dino Risi, Federico Fellini, Sergio Leone, Francis Ford Coppola e molti altri. Altrettanto grandi sono i compositori che hanno reso famosi film indimenticabili come C’era una volta in America, Amarcord, Giù la testa, solo per fare qualche esempio. Significative e immortali sono le colonne sonore di Ennio Morricone, premio Oscar alla carriera per i suoi magnifici contributi nell’arte della musica per film, inesauribile creatore di emozioni sonore; di Nino Rota, compositore dalle melodie eleganti, premio Oscar per Il padrino e famoso per il suo lungo sodalizio con Federico Fellini. Un omaggio va anche a Piero Piccioni, ricordato come uno dei più noti autori di colonne sonore per il cinema italiano, specialmente nel campo della commedia all’italiana; ha composto le musiche di tredici dei diciassette film di Francesco Rosi. Tra i contemporanei c’è Nicola Piovani, erede di Rota nel cinema e nel cuore di Fellini, caratterizzato da stile sobrio ed efficace, premio Oscar nel 1999 per la miglior colonna con La vita è bella di Roberto Benigni. Un percorso musicale in cui si inserisce la voce attoriale di Francesco Gravino che con interventi mirati guida lo spettatore durante lo svolgersi della performance artistica.Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, l’AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), il Teatro Pubblico Pugliese, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.Il Piccolo Ensemble MUSIKÈ può essere definito un “laboratorio artistico” ma anche un brand di garanzia e qualità artistica. Nato nel 2019 dalla volontà del Maestro Emilio Tricarico, l’Ensemble propone principalmente spettacoli che hanno come filo conduttore le colonne sonore del cinema. Grazie alla intersezione del linguaggio musicale e di quello teatrale, gli spettacoli proposti suscitano sempre grandi emozioni. Nel suo breve periodo d’attività, dovuto al rallentamento del settore artistico per la pandemia da COVID- 19, l’Ensemble ha preso parte a diverse manifestazioni estive in varie città della Capitanata. Significativi sono stati nel 2019 lo spettacolo “Ciak!.. Ascolta il cinema”, e nel 2020 lo spettacolo “Momenti for Morricone”. Ha partecipato anche alla rassegna “Gargano in Teatro 2019” a Vico del Gargano e al Festival di Santa Cecilia 2019 a San Marco in Lamis .

