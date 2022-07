Le periferie affogano nella spazzatura

Foggia e l’emergenza rifiuti: una storia che non sembra avere una fine. Da mesi ormai la politica dibatte sui cumuli di spazzatura presenti ad ogni angolo di strada. Al di là del salottino del centro, il resto della città soffre e combatte da tempo con depositi abusivi di rifiuti indifferenziati ed ingombranti.

Caos evidente per esempio in zona nuova in via Ilaria Alpi dove, a pochi passi dove giocano i bambini, si è rigenerata nuovamente una discarica a cielo aperto a bordo strada. Basterebbe farsi un giro, allora, in alcuni di questi luoghi che ci circondano, per rendersi conto della triste realtà in cui si trovano. E sono solo alcune aree, perché gli abbandoni avvengono, ormai in maniera costante, dappertutto. “In ogni angolo c’è immondizia che viene gettata e lasciata; più volte abbiamo segnalato il problema, però come si può

vedere… – commenta il Segretario Alessandro Mancini. Davvero brutte, bruttissime immagini per questa zona, costretta ogni giorno a dover fare i conti con la mancanza di rispetto per l’ambiente .

Problemi che sembrano anacronistici in un momento in cui si parla di politiche verdi e di riciclo in tutta Europa, ma che invece è drammaticamente attuale e reale. Oggettivamente la città, soprattutto in alcune sue aree, è ostaggio dei rifiuti. Questa è un’immagine che non possiamo permetterci di promuovere ancora per tanto tempo.

