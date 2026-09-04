“Le parole hanno un peso”, l’informazione contro la violenza di genere

Il peso delle parole nel racconto della violenza di genere sarà il filo conduttore della terza edizione del Festival “Le Giuste Parole”, che il 17 e 18 settembre porterà tra Foggia e Vieste il confronto sul linguaggio utilizzato dall’informazione e sulle conseguenze che può avere nella costruzione delle rappresentazioni sociali. Promosso dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna e dal Learning Sciences institute dell’Università degli Studi di Foggia nell’ambito del progetto “Zona Franca”, sostenuto da Fondazione CON IL SUD, il Festival si aprirà giovedì 17 settembre nel Dipartimento di Studi Umanistici dell’ateneo foggiano per proseguire venerdì 18 a Vieste. La manifestazione è patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia e rientra tra gli eventi formativi accreditati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

La terza edizione concentrerà il confronto sul linguaggio di genere e sul peso che le parole assumono nella costruzione delle relazioni, delle rappresentazioni sociali e dei processi educativi, mettendo attorno allo stesso tavolo Università, Terzo Settore, istituzioni e professionisti con l’obiettivo di costruire una rete capace di contribuire al contrasto della violenza.

‘Le Giuste Parole Festival’ è una delle azioni previste dal progetto Zona Franca – Luoghi sicuri e percorsi di non violenza, realizzato con il sostegno di Fondazione CON IL SUD. La cooperativa sociale Il Filo di Arianna è capofila e l’Università di Foggia è uno dei partner del progetto, insieme all’Ambito Territoriale di Vico del Gargano e alla cooperativa sociale Be Free.

Il festival è nato con l’obiettivo di promuovere una cultura del linguaggio consapevole, inclusivo, rispettoso, privo di stereotipi di genere, pregiudizi e giudizi, soprattutto nel racconto di episodi di violenza, molestie, discriminazioni, femminicidio, in linea con il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti.

Il Festival dedicato al corretto uso del linguaggio e al contrasto della violenza di genere sarà presentato lunedì 7 settembre, alle 10.30, nella Sala Consiglio del Palazzo Ateneo (via Gramsci 89, Foggia). Nell’occasione, saranno svelati gli ospiti della terza edizione e sarà illustrato nel dettaglio il programma.

Interverranno la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo; il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti; il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio; Annamaria Petito, Delegata del Rettore alle Politiche di genere e di Inclusione; il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Maurizio Marangelli; la Presidente della Cooperativa sociale Il Filo di Arianna, Barbara Patetta; Giusi Antonia Toto, Professoressa Ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia e Coordinatrice del Learning Sciences institute; Luigi Traetta, professore associato di Didattica e Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia.



Pubblicato il 4 Settembre 2026